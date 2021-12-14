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КРСУ получила контрольный пакет акций индустриального парка "Богословский"

По словам гендиректора КРСУ Максима Прачика, консолидация акций поможет нивелировать ранее существовавшие сложности управления парком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) получила контрольный пакет акций в управляющей компании индустриального парка "Богословский". Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Среднего Урала, управляющей "Богословским".

"Мы выражаем огромную благодарность за оказанное содействие компании "Русал". Благодаря увеличению доли участия, корпорация получила статус контролирующего лица в управляющей компании индустриального парка "Богословский". Мы планомерно ведем работу по консолидации акций. Это позволит нивелировать ранее существовавшие сложности управления, а также даст новый импульс развитию проекта", - цитируют в пресс-службе гендиректора КРСУ Максима Прачика.

Как уточнили в пресс-службе, теперь акционерами управляющей компании являются Корпорация развития Среднего Урала с долей 66,67% от общего числа акций и ООО "Энергетические проекты - Краснотурьинск" с долей 33,3%.

Объем частных инвестиций в индустриальный парк с 2019 года увеличился в два раза и составляет 3,3 млрд рублей. Количество созданных рабочих мест за три года увеличилось на 309 человек. На территории парка построены два промышленных бизнес-инкубатора, которые полностью заполнены резидентами.

Корпорация развития Среднего Урала создана правительством Свердловской области в 2010 году и является институтом инфраструктурного развития при региональном правительстве. Ключевыми направлениями ее деятельности являются территориальное развитие региона, инвестиционная деятельность, реализация механизмов государственно-частного партнерства и предоставление услуг для бизнеса. За период существования КРСУ в инфраструктуру инвестировано 20 млрд рублей, инвестиционный портфель - около 38 млрд рублей.

Индустриальный парк "Богословский" расположен на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Краснотурьинск - первой на Урале, реализуемой в городе Краснотурьинске на севере Свердловской области. Проект по созданию индустриального парка реализуется при поддержке КРСУ. Первый бизнес-инкубатор здесь был построен в 2018 году. Парк прошел проверку Минпромторга РФ и был внесен в федеральный реестр индустриальных парков, что помогло получить субсидию на строительство второго здания бизнес-инкубатора в размере 44,4 млн рублей. В здании площадью 1 500 кв. м будут расположены производственные площади и административно-хозяйственный блок. Комплекс рассчитан на двух резидентов.

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