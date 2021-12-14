В Московском регионе за девять месяцев выявили в 2,5 раза больше финансовых пирамид

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Банк России выявил с января по сентябрь 2021 года 145 недобросовестных финансовых организаций, число обнаруженных финансовых пирамид выросло более чем в 2,5 раза. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

"В Москве и Московской области за 9 месяцев 2021 года сотрудники Банка России выявили 145 организаций с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке. Большинство из них - 74 организации - это "черные" кредиторы, еще 66 - это организации с признаками финансовой пирамиды. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то количество выявленных финансовых пирамид выросло более чем в 2,5 раза. В Москве также выявили 5 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг", - говорится в сообщении.

В Москве с января по сентябрь выявлено 62 "черных" кредитора и 52 финансовые пирамиды, в Московской области - 12 и 14 соответственно. Годом ранее в Московской области было выявлено по 4 организации с признаками "финансовой пирамиды" и нелегальных кредитора.

По словам начальника отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгения Балычева, снятие карантинных ограничений повлияло на активность мошенников. "Несмотря на то, что большинство компаний с признаками нелегальной деятельности переходит в интернет, организации с физическими офисами присутствия все также стремятся привлечь клиентов, причем зачастую своей целевой аудиторией они считают людей старшего возраста и пенсионеров",- прокомментировал он. Также он отметил, что рост выявленных организаций с признаками нелегальной деятельности также связан с появлением предупредительного перечня на сайте Банка России.

В Московской области традиционно основную часть нелегальных кредиторов, как сообщается, составили псевдоломбарды и компании, выдающие займы под залог ПТС под видом возвратного лизинга. "Получение займа под залог ПТС в таких компаниях сопряжено с высокими рисками - помимо более низкой оценки стоимости автомобиля и повышенной (по сравнению с легальными участниками финансового рынка) процентной ставки, зачастую целью таких нелегальных кредиторов является непосредственно получение транспортного средства клиента", - сообщает пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО.