В Кузбассе за год закрыли 20 старых угольных котельных для улучшения экологии

КЕМЕРОВО, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Кузбасса за год ликвидировали 20 неэкологичных и малоэффективных угольных котельных, а их потребителей перевели на другие источники теплоэнергии, в том числе на газовые котельные с автоматическим регулированием подачи тепла в зависимости от погоды на улице. Это помогает экономить электроэнергию и потребление угля, а также сокращает вредные выбросы в атмосферу, сообщается во вторник на официальной странице в Instagram губернатора Сергея Цивилева.

"Задача улучшения экологии в Кузбассе - одна из ключевых, но, к сожалению, быстро и просто ее не выполнить. Одно из весомых решений - закрытие старых дымящих угольных котельных. Только с начала 2021 года мы закрыли 20 угольных котельных. Во всех из них было устаревшее оборудование, которое неэффективно расходовало уголь, а в дополнение к этому люди получали выбросы сажи, которая оставалась на соседних домах. Нагрузку с закрытых котельных мы перераспределили между обновленными объектами", - написал Цивилев.

Для повышения надежности теплоснабжения, реконструированы 10 действующих котельных в моногородах и сельских территориях. Чтобы сократить теплопотери при доставке тепла от них к потребителям, заменены и отремонтированы более 98 км тепловых и свыше 108 км водопроводных сетей. Также открыты три новых газовых котельных. В общей сложности в 2021 году в Кузбассе на строительство и реконструкцию котельных и сетей теплоснабжения направлено свыше 786 млн рублей из регионального и местного бюджетов.

Работу по ликвидации старых угольных котельных в регионе планируют продолжить и в следующем году. В том числе еще пять котельных будут закрыты в городе Белово, их потребители будут получать тепло по новой тепломагистрали, протянутой от Беловской ГРЭС.