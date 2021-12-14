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Суд в Грузии приостановил действие запрета на перевозки для авиакомпании MyWay Airlines

Запрет суда на исполнение решения авиационных властей будет действовать до оглашения окончательного вердикта

ТБИЛИСИ, 14 декабря. /ТАСС/. Тбилисский городской суд принял решение приостановить запрет Агентства гражданской авиации Грузии на пассажирские и грузовые перевозки, выданный грузинской авиакомпании MyWay Airlines. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении на странице авиаперевозчика в Facebook.

"Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство авиакомпании MyWay Airlines, которая требовала приостановить действие приказа Агентства гражданской авиации о запрете на воздушные перевозки. Авиакомпания планирует возобновить полеты в ближайшее время", - сказано в сообщении. В нем уточняется, что запрет суда на исполнение решения авиационных властей будет действовать до оглашения окончательного вердикта.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава 6 декабря сообщила, что Агентство гражданской авиации приняло решение лишить лицензии на пассажирские и грузовые перевозки MyWay Airlines из-за того, что контрольный пакет акций компании перешел в руки иностранцам, что противоречит законодательству республики. Власти заявляют, что авиакомпания продала 40% акций иностранной компании Fly Aviation Investment Co. Ltd. Таким образом, 89% акций оказались во владении иностранной компании. Решение Агентства гражданской авиации было оспорено авиакомпанией в суде 9 декабря.

MyWay Airlines основана в Грузии китайской компанией Hualing Group в 2017 году. В ноябре того же года в страну из Китая были импортированы два самолета стоимостью более 43,4 млн долларов. Первый рейс MyWay Airlines осуществила в конце марта 2018 года в Тегеран. Авиакомпания осуществляла регулярные полеты в Тель-Авив. В апреле 2019 года она начала летать в московский аэропорт Жуковский, однако вскоре авиасообщение между странами было прервано и рейсы были отменены. MyWay Airlines занималась также грузовыми перевозками.

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