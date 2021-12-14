На Дальнем Востоке в 2022 году пройдет половина экспедиционных исследований подходов рыбы

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря. /ТАСС/. Исследования подходов рыбы в акватории Дальнего Востока составят 47% от всех экспедиционных работ, планируемых в рыбном хозяйстве РФ в 2022 году. Об этом в онлайн-интервью изданию PrimaMedia сообщил президент Всероссийской ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"На 2022 год запланированы 1 697 судосуток исследований с помощью собственных научно-исследовательских судов, с помощью арендованного флота. Из этого количества, из 1 697 судосуток, 957 - это 47% - приходится на Дальний Восток. Также важным показателем приоритетности исследований является распределение бюджета рабочего времени. На экспедиционные условия 47 459 человеко-дней, из них 47% - 20 816 человеко-дней - это Дальний Восток", - сказал Зверев.

Он добавил, что заметен приоритет в отношении прогнозирования подходов рыб лососевых пород. "На 2022 год пятая часть бюджета рабочего времени, которое выделятся на экспедиционные исследования - это исследование лосося. На 2022 год одним из приоритетов отечественной рыбохозяйственной науки является глубокое исследование состояния водных биологических ресурсов на Дальнем Востоке, причем, для этого будет применяться и научно-исследовательский флот, съемки будут проходить не только в исключительной экономической зоне Российской Федерации, но и за ее пределами. 25 судосуток запланировано исследование подходов лососевых в районе Гавайского пояса", - добавил президент ВАРПЭ.

В 2020 году прогнозы по лососевой путине на Камчатке не оправдались. Глава региона Владимир Солодов отмечал необходимость по уточнению научных прогнозов по рыбе. В этом году улов лосося у берегов полуострова Камчатка составил 438 тыс. тонн - рекордный результат за 20 лет. Фактические уловы на 20% превысили прогнозируемые объемы.