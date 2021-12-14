В МВД выступили за блокирование счетов при поступлении данных о хищении с них денег

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. МВД России выступает за моментальное блокирование цепочки счетов в случае поступления информации о хищении с них денег до момента разбирательства в ситуации следователями ведомства. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил замначальника следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов.

"В настоящее время разрабатывается ряд законопроектов, чтобы упростить и для следователей, и для банков процедуры, но, на наш взгляд, наиболее эффективным методом было бы такое мероприятие, когда в случае поступления информации о хищении денежных средств с определенного счета блокировалась моментально вся цепочка счетов до того момента, когда мы разберемся, кто к этому всему причастен, и изобличим преступника", - сказал он.

Филиппов пояснил, что если человек перевел свои сбережения мошенникам, то уже практически через 5-10 минут этих денег на этом счету не будет. При этом следователю для того, чтобы проследить цепочку движения денежных средств, понять, куда они ушли, кому, кто открывал счет потребуется времени до месяца. "Здесь взаимодействие с банками, представителями сотовой связи очень важно. У нас практически со всеми основными банками есть договоры. Мы осуществляем документооборот в электронной форме, чтобы сократить время получения необходимой информации", - подчеркнул он.