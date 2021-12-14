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Титов считает уникальными новые полномочия бизнес-омбудсмена Узбекистана

Дилмурод Касимов получил право привлекать к административной ответственности должностных лиц, нарушающих права предпринимателей

ТАШКЕНТ, 14 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает уникальными полномочия бизнес-омбудсмена Узбекистана Дилмурода Касимова, который в 2021 году получил право привлекать к административной ответственности должностных лиц, нарушающих права предпринимателей.

"Мы по-хорошему позавидовали тем уникальным полномочиям, которые есть у господина Касимова. Это как новая "силовая структура", - сказал Титов на встрече с заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей - министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардором Умурзаковым.

"Это парадокс - "силовая структура", которую предприниматели уважают и любят", - заметил Умурзаков.

В то же время, как отметил российский бизнес-омбудсмен, "впечатляют и в целом результаты в экономической сфере Республики Узбекистан". "Мы видим сегодня, какие беспрецедентные меры принимаются в налоговой сфере, впечатлены кластерной политикой, которую считаем очень важной для развития любой страны с рыночной экономикой", - добавил Титов.

По данным пресс-службы российского бизнес-омбудсмена, с 2016 года в Узбекистане начались экономические реформы: унификация обменных курсов, либерализация валютного рынка, снижение таможенных платежей, реформа банковского сектора и денежного обращения, радикальная налоговая реформа, сокращение ряда административных издержек ведения бизнеса. С 1 января 2019 года в Узбекистане проводят налоговую реформу, включающую в себя сокращение налогов на труд, снижение налоговой нагрузки на предприятия общего режима налогообложения (в том числе снижение ставки НДС с 20 до 15%), выравнивание условий налогообложения для всех субъектов экономики.

Теги
УзбекистанРоссияТитов, Борис Юрьевич
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