Патрушев заявил, что аграрии смогут закупить нужный объем удобрений по приемлемым ценам

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российские аграрии смогут приобрести необходимый объем минеральных удобрений по приемлемым ценам для сезона 2022 года, сообщил на заседании Госдумы во вторник глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Он отметил, что на рынке минеральных удобрений сложилась напряженная ситуация, за год значительно выросли цены. В связи с этим для поддержки аграриев правительство реализует комплекс мер - в частности, введено временное ограничение на экспорт отдельных видов удобрений, а совместно с Минпромторгом и субъектами РФ подготовлен план по приобретению минеральных удобрений в разбивке по производителям. В ноябре этот план выполнен.

"Рассчитываем, что за счет указанных мер аграрии приобретут необходимый им объем удобрений, самое главное - по приемлемым ценам", - сказал Патрушев.

По словам министра, правительство ведет еженедельный мониторинг ситуации.

"Если в 2018 году приобретено 3,2 млн тонн, то в текущем году планируется выйти на показатель 4,5 млн тонн. Таким образом, за последние три года объем закупок вырос на 41%, а внесение - почти на 15 кг на 1 га пашни. Это соответствует нашим планам", - сказал Патрушев и добавил, что в следующем году показатель должен увеличиться.

Ранее замглавы Минпромторга Михаил Иванов сообщил ТАСС, что производители договорились зафиксировать цены на минеральные удобрения для российских сельхозпроизводителей до конца мая.