Текслер: полученные после индексации акцизов на табак средства нужно передавать регионам

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Дополнительные средства, полученные от индексации ставок акцизов на табачную продукцию, необходимо направлять в бюджеты регионов РФ. Эта мера может стимулировать субъекты активнее бороться с контрафактной продукцией, сообщил на заседании комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" возглавляющий ее губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Чтобы систематизировать те задачи, которые нам предстоит решать в следующем году, я бы хотел высказать ряд предложений в части нашей будущей работы. <…> По-прежнему видится возможным и целесообразным зачисление части акцизов на табачные изделия в бюджеты регионов по месту их продажи по мере увеличения самих акцизов", - сказал Текслер.

Руководитель комиссии Госсовета добавил, что принятие инициативы позволит создать серьезный стимул для регионов РФ бороться с продажей контрафактной продукции, а также будет способствовать снижению вреда от табакокурения.

Ранее Счетная палата РФ предложила передать часть доходов от акцизов на табак в консолидированные бюджеты регионов РФ для вовлечения в систему маркировки большего числа участников рынка. Отмечалось, что акцизы на табачную продукцию приносят в российскую казну около 3% всех доходов федерального бюджета, по итогам текущего года сумма этих поступлений составит около 710 млрд руб.