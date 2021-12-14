"Россети" обеспечили энергоснабжение нового микрорайона в Волгограде

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Компании "Россети Юг" и "Россети ФСК ЕЭС" (входят в группу "Россети") обеспечили техприсоединение нового микрорайона в Волгограде, в который входят 22 жилых дома общей площадью 200 тыс. кв. м. Об этом говорится в сообщении группы.

В частности, компания "Россети Юг" построила кабельные линии протяженностью 7 км, по которым запитан строящийся квартал, а "Россети ФСК ЕЭС" подключила ЛЭП к закрытому распределительному устройству подстанции "Садовая". Мощность присоединения составила 5 МВт.

При этом ранее компания провела реконструкцию энергообъекта, в ходе которой было установлено новое оборудование для увеличения мощности вдвое, до 300 МВА, а также внедрены современные автоматизированные системы управления и коммерческого учета электроэнергии.

Новый квартал является одним из этапов проекта "Родниковая долина". До 2035 года застройщик планирует сдать более 2 млн кв. м жилья, из которых введено 170 тыс. кв. м. Более того, в рамках национальных проектов "Демография" и "Жилье и доступная среда" на территории уже построены детский сад на 245 мест, строительство еще одного завершается, школа на 1 тыс. мест и четыре автомобильные дороги.

В настоящее время компания "Россети ФСК ЕЭС" обеспечивает выдачу 10,3 МВт мощности для Советского района Волгограда, в том числе для электроснабжения "Родниковой долины".

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.