Глава Минсельхоза заявил, что предпринимаемые меры позволяют сдерживать цены на продукты

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Рост цен на продукты питания в России удается сдерживать благодаря принятым правительством мерам поддержки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе правительственного часа в Госдуме.

"У нас себестоимость по производству продуктов питания выросла где-то от 20% до 30%, если в среднем брать, то 25%. Рост цен на продукты питания пока этой отметки не достиг, и я уверен, что не достигнет, потому что те меры, которые приняты правительством, способствуют тому, чтобы разорвать связь мировых цен с ценами внутри страны", - сказал Патрушев.

Среди таких мер министр назвал демпферные пошлины на зерно и растительное масло, а также запретительную пошлину на экспорт семечки. Глава Минсельхоза отметил важность недопущения дефицита продуктов в результате регулирования цен на продовольствие. По его словам, для снижения цен на продукты питания важно увеличивать предложение. Соответствующие планы есть, в частности, по картофелю и овощам.

"У нас начинают действовать новые меры поддержки для увеличения производства и картофеля, и овощей открытого грунта. Со следующего года мы увеличиваем посевные площади под этими культурами", - рассказал министр.