Власти Китая оштрафовали Weibo на $470 тыс.

ПЕКИН, 14 декабря. /ТАСС/. Канцелярия по киберпространству КНР оштрафовала китайский сервис микроблогов Weibo (аналог Twitter) на 3 млн юаней (около $472 тыс.) за публикацию запрещенного контента. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении на сайте ведомства.

В документе отмечается, что с января по ноябрь этого года власти 44 раза налагали взыскания на компанию. Общая сумма выплаченных штрафов за этот период составила 14,3 млн юаней (около $2,25 млн).

"Компании необходимо усилить контроль над публикуемой ее пользователями информацией, а также противодействовать распространению противозаконной информации", - отмечается в документе.

Сервис микроблогов Weibo был запущен в 2009 году и является одной из крупнейших социальных сетей Китая. По данным на сентябрь этого года, число пользователей платформы, которые посещают ее по меньшей мере раз в месяц, превысило 573 млн. Ежедневная аудитория достигла 248 млн пользователей.

Доступ к наиболее популярным иностранным социальным сетям и мессенджерам (Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram) на территории материкового Китая заблокирован.