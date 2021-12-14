РЖД открыли движение по новому двухпутному участку Киренга - Окунайский на БАМе

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) открыли движение поездов по новому двухпутному участку Киренга - Окунайский на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), говорится в сообщении кабмина.

Открытие прошло в формате телемоста. Разрешение на прохождение грузового состава дали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава РЖД Олег Белозеров.

"Российские железные дороги" и строители справляются со своими задачами, делая большую работу в непростых условиях Дальнего Востока. Надеюсь, что тот темп работ, который мы набираем, позволит все чаще иметь возможность участвовать в таких событиях. Уверен, что благодаря нашим усилиям удастся выполнить все задачи, поставленные Президентом, - Восточный полигон будет работать на развитие Дальнего Востока, Сибири и всей страны", - сказал Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении.

"Открытие движения по этому перегону повысит пропускную способность участка Лена-Восточная - Таксимо и позволит обеспечить рост объемов перевозок в направлении морских портов Дальнего Востока", - отметил Белозеров.

Участок Киренга - Окунайский Байкало-Амурской магистрали расположен западнее Байкальского хребта в Иркутской области и проходит вдоль реки Киренги - правого притока Лены. Двухпутная вставка будет способствовать повышению его пропускной способности с 20 до 53 пар поездов в сутки.

Строители возвели здесь почти 10 км второго пути, причем в заболоченной местности отсыпано земляное полотно высотой более 4 м. Реконструированы путепровод длиной 116 м и пять железнодорожных мостов, водопропускные трубы, построены объекты энергетического комплекса, связи и системы управления движением, а также пункты обогрева и посадочная платформа.

Всего, начиная с 2013 года, когда стартовала программа модернизации Восточного полигона, на БАМе появилось свыше 400 км новых двухпутных участков, а в 2024 году их протяженность увеличится более чем на 1,5 тыс. км.