Бюджет Удмуртии на 2022 год приняли с дефицитом менее 1%

ТАСС, 14 декабря. Депутаты Госсовета Удмуртии приняли во вторник бюджет региона на 2022 год во втором окончательном чтении с дефицитом в 814 млн рублей, что составляет 0,8% от доходной части, сообщается на сайте Госсовета Удмуртии.

"С учетом поправок общие параметры бюджета республики на 2022 год выглядят следующим образом: доходы - 94,968 млрд рублей, расходы - 95,782 млрд рублей. Дефицит не изменился и составляет - 814 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Ко второму чтению доходы и расходы бюджета Удмуртии увеличились на 10,405 млрд рублей, в основном за счет дополнительных безвозмездных поступлений из федерального бюджета, которые составляют 9,85 млрд рублей. Еще на 555 млн рублей увеличились доходы республиканского бюджета, что связано с уточненными данными по акцизам на нефтепродукты.

"Бюджет республики остается социально ориентированным. При этом, исходя из приоритетов по распределению дополнительных средств, поступивших кто второму чтению, отмечается направленность на перспективное развитие республики - предусмотрены средства на строительство и ремонт социальных объектов, школ, больниц, домов культуры, дорог, а также на решение насущных проблем - организацию безопасности школ, поддержку селян", - приводятся в сообщении слова председателя бюджетной комиссии Госсовета Владимира Паршина.

По словам председателя Госсовета Удмуртии Владимира Невоструева, приоритетной отраслью остается здравоохранение, ко второму чтению были увеличены средства на борьбу с коронавирусом и ремонт учреждений здравоохранения. "Также дополнительно направим средства на развитие образования, в том числе более 1,3 млрд рублей на ввод новых школ. И, конечно же, по-прежнему продолжаем поддерживать отрасль дорожного строительства", - цитирует Невоструева пресс-служба Госсовета.

Бюджет региона на 2021 год был принят с дефицитом около 231 млн рублей, доходная часть составила порядка 76,5 млрд рублей, расходы - 76,7 млрд рублей.