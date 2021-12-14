Правительство выделит 363 млн рублей на разработку туристических территориальных проектов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 363 млн рублей на разработку федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Направить Ростуризму бюджетные ассигнования <…> в размере 363 млн 166 тыс. рублей в целях предоставления субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на цели осуществления вклада в имущество ООО "Новые городские проекты" для обеспечения разработки не позднее 1 декабря 2022 года федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования Российской Федерации", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, Ростуризм должен проконтролировать целевое и эффективное использование средств и представить доклад в правительство до 26 декабря 2022 года.

Ранее пресс-служба правительства сообщила, что более 1 млрд рублей будет проинвестировано в создание детальных планов развития территорий с высоким туристическим потенциалом. На первом этапе будут спланированы три территории - полуостров Крым, включая Севастополь, Дальний Восток и регионы, входящие в Золотое кольцо России. Уточнялось, что туристические территориальные проекты будут содержать оценку ресурсов и потенциала региона, а также предложения по зонированию территории, расширению гостиничных мощностей и моделированию туристических потоков. Кроме того, в них будут представлены концепции транспортного и инженерного обеспечения и связанные с территориальным брендингом предложения.