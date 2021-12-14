Цена на сжиженные газы на бирже упала за день почти на 10% после резкого роста днем ранее

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Биржевая цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) по территориальному европейскому индексу по итогам торгов во вторник снизилась на 9,6% после роста на 16% в предыдущий торговый день. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена СУГ снизилась за день на 9,6%, до 27,55 тыс. рублей за тонну. Днем ранее стоимость этого вида топлива увеличилась на 16% и превысила 30 тыс. рублей за тонну впервые с 26 ноября.

Стоимость зимнего дизеля на СПбМТСБ уменьшилась на 0,1%, до 61,43 тыс. рублей за тонну, летнего дизеля - на 0,2%, до 48,85 тыс. рублей за тонну. В то же время межсезонный дизель подорожал на 0,6%, до 49,9 тыс. рублей за тонну.

Биржевая цена бензина Аи-92 выросла на 1,1%, до 48,56 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1,5%, до 50,1 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут подешевел на 0,6%, до 24,63 тыс. рублей за тонну, топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) - на 0,3%, до 58,31 тыс. рублей за тонну.