Суд взыскал в пользу МКБ более 510 млн рублей долга с компании "Финойл"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы в понедельник 13 декабря удовлетворил иск "Московского кредитного банка" (МКБ) и взыскал с ООО "Финойл" более 510 млн рублей задолженности по договору уступки прав требований от 6 сентября 2018 года, Об этом говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

"Взыскать с ООО "Финойл" в пользу ПАО "Московский кредитный банк" сумму задолженности по договору уступки прав требований от 6 сентября 2018 года в размере 510 507 429,50 рубля, расходы по государственной пошлине в размере 200 000 рублей",- говорится в материалах суда.

На сайте картотеки также сообщается, что в декабре 2021 года началось производство по иску ООО "Финойл" против ООО "Проспэрити" об обращении взыскания на доли в уставной капитале ООО "Нефтеперерабатывающий завод "Северный Кузбасс". Третьими лицами по этому делу проходят ООО "Анжерская нефтегазовая компания" и Московский кредитный банк.