Дума упразднила рыбоохранные зоны, вместо них будут рыбохозяйственные заповедные зоны

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об упразднении рыбоохранных зон и создании рыбохозяйственных заповедных зон.

Документ был внесен в Госдуму правительством в марте, поправки вносятся в закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Документ исключает один из видов зон с особыми условиями использования территорий - рыбоохранные зоны. При этом определяется, что рыбоохранные зоны, установленные до 1 июля 2021 года, а также территория, на которой расположены леса, отнесенные до 1 июля 2021 года к нерестоохранным полосам лесов, и водный объект, к которому прилегают такие зоны, признаются рыбохозяйственными заповедными зонами до 1 января 2025 года.

Согласно документу вместо упраздняемой рыбоохранной зоны озера Байкал будет создана рыбохозяйственная заповедная зона озера Байкал. Как отмечали авторы инициативы, отмена института рыбоохранных зон не повлечет изменения или ослабления природоохранного режима озера Байкал. Так, подчеркивали в кабмине, при формировании рыбохозяйственных заповедных зон возможно более гибкое моделирование перечня вводимых ограничений видов деятельности, что исключает возможности для негативного воздействия на деятельность добросовестных субъектов рыбного хозяйства.

Закон также устанавливает перечень видов деятельности, которые могут быть полностью или частично запрещены или ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах. Документ также запрещает любой сброс сточных вод на ледники, снежники, а также загрязнение и засорение их отходами производства и потребления, нефтепродуктами или другими загрязняющими веществами и пестицидами.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2022 года.