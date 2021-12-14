В Кисловодске с начала года реализовали 17 инвестпроектов стоимостью 10 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Инвесторы реализовали в Кисловодске Ставропольского края 17 проектов общей стоимостью 10 млрд рублей. В настоящее время ведется реализация еще 40 проектов, сообщил ТАСС во вторник и.о. главы города-курорта Евгений Моисеев.

"С начала года общий объем освоенных инвестиций составил около 10 млрд рублей, реализовано 17 проектов. Это позволило Кисловодску занять лидирующую позицию среди городов Кавминвод", - сказал Моисеев.

По его словам, в частности завершена реализация и осуществлен ввод в эксплуатацию девяти объектов торговли, пяти гостиничных учреждений, санатория, двух благоустроенных общественных пространства. Также построено 10 многоквартирных домов. "Создано 242 постоянных рабочих места, 275 коечных мест. Знаковым проектом стало открытие пятизвездочного санатория Mayrveda Kislovodsk", - рассказал и. о. главы города-курорта.

Он отметил, что в настоящее время в городе осуществляется реализация 40 проектов. За счет внебюджетных инвестиций финансируются 23 проекта стоимостью 20 млрд рублей. В разрезе отраслевой направленности ведущее положение по количеству реализуемых проектов занимает санаторно-курортная и гостиничная отрасль (11 проектов), а также торгово-развлекательная отрасль (пять проектов). Еще 17 проектов стоимостью свыше 20 млрд рублей финансируются за счет бюджетных инвестиций.