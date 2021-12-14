Ассоциация банков России разработает меры защиты прав подростков в сфере финансов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Расширение прав несовершеннолетних по распоряжению своими счетами, а также разработка мер по их финансовой защите будут в центре внимания рабочей группы Ассоциации банков России, первое заседание которой состоялось сегодня. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ассоциации.

"В фокусе рабочей группы будут не только расширение прав несовершеннолетних по распоряжению своими счетами, но и разработка мер для их финансовой защиты. В их числе будут обсуждаться установка лимита суммы, которая может храниться на счете или карте, установка периода времени для снятия наличных в банкоматах, а также блокировка определенных операций по банковской карте: снятие наличных в банкоматах, онлайн платежи; платежи за определенные группы товаров (например, алкоголь или табачная продукция), а также механизмы и гарантии финансовой защиты детей, оказавшихся без родительской заботы, которые, как правило, являются менее защищенной группой населения", - следует из сообщения.

Целью рабочей группы по совершенствованию правого регулирования взаимоотношений между финансово-кредитными организациями и подростками является уточнение положений Гражданского кодекса для предоставления возможности финансовым институтам обучения детей и молодежи вопросам финансовой грамотности на практике.

В настоящее время россияне в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, а также средствами, предоставленными им законными представителями или с их согласия - другими лицами. При этом они не могут самостоятельно заключить договор банковского счета, чтобы распоряжаться денежными средствами безналичным путем. Кредитные организации, которые обратились в Ассоциацию с предложением о создании рабочей группы, отметили, что 84% родителей выдают карманные деньги детям наличными. Перенос карманных денег на привычные цифровые и безналичные продукты даст возможность дополнительного контроля над тратами детей и обеспечит их удобным и безопасным инструментом для безналичной оплаты.

В ходе заседания было отмечено, что действующие нормы Гражданского кодекса не отвечают сформировавшимся практикам и требованиям общественных отношений в сфере осуществления сделок несовершеннолетними.