ЦБ вернется к обсуждению распространения "антиотмывочной" платформы на физлиц в 2023 году

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Банк России вернется к обсуждению вопроса о распространении на население работы информационной платформы "Знай своего клиента" не раньше 2023 года, рассказал журналистам зампредседателя ЦБ Дмитрий Скобелкин в ходе онлайн-брифинга.

"Я думаю, что не раньше 2023 года", - сказал Скобелкин отвечая на вопрос, когда ЦБ планирует вернуться к обсуждению распространения действия платформы на физлиц.

"Платформа в соответствии с законом, который вступит в действие с 1 июля следующего года, должна зарекомендовать себя и определенное время отработать с кредитными организациями. Потом постепенно мы будем переходить уже к ее дальнейшему развитию", - пояснил он добавив, что в 2022 году "антиотмывочная" платформа на физлиц распространена точно не будет.

По оценке ЦБ, платформа "Знай своего клиента" должна снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и сконцентрировать внимание банков на противодействии проведению подозрительных операций. Платформа будет анализировать в онлайн режиме данные из платежной системы Банк России, Росфинмониторинга, а также Федеральной таможенной и налоговой служб. Таким образом, банки ежедневно смогут отслеживать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов.

Согласно закону, на основании которого Банк России создает платформу "Знай своего клиента", всем клиентам банков - российским юрлицам и индивидуальным предпринимателям - будет присвоен один из трех уровней риска: высокий, средний и низкий.