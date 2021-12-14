В Минфине считают, что стратегия по развитию финрынка соответствует национальным целям

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Стратегия развития финансового рынка до 2030 года построена вокруг достижения национальных целей. Об этом на полях конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес" заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Мне кажется, надо развивать свои рынки, что мы много лет делаем. Сейчас внесена в правительство совместно с нами, с Минэком и Центральным банком разработанная стратегия по развитию финансовых рынков до 2030 года. Она построена вокруг наццелей по обеспечению притока инвестиций в российскую экономику", - сказал он.

При этом замминистра подчеркнул, что финансовые рынки в мире не должны быть изолированы друг от друга. "Рынки не должны изолироваться. И они должны, безусловно, давать доступ не только к покупке ценных бумаг, но и к эмиссии ценных бумаг для инвесторов и эмитентов из всех стран", - отметил Моисеев.

В начале сентября Минфин России и Банк России представили на общественное обсуждение стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Цель документа - повышение конкурентоспособности, прозрачности и эффективности финансовой политики и финансового рынка в целом.

О конгрессе

VIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит с 14 по 16 декабря. Его организаторами выступают Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году: "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике".