Комплекс сжижения природного газа построят под Астраханью до конца 2024 года

АСТРАХАНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Комплекс сжижения природного газа стоимостью более 3 млрд рублей будет построен на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Лотос" в Астраханской области до конца 2024 года. Инициатором проекта выступает Научно-инжиниринговый центр имени Д. И. Менделеева совместно с партнерами из Китая, сообщили ТАСС в пресс-службе ОЭЗ во вторник.

Реализация данного международного проекта расширит использование альтернативных видов топлива как важной составляющей повышения конкуренции на рынке перевозок и сохранения экологии в регионе. По данным экспертов, сжигание природного газа в двигателе приводит к снижению выбросов твердых частиц на 95% и оксидов азота на 70% по сравнению с дизелем и бензином.

"Проектом предполагается создание мощностей для сжижения природного газа в объеме 60 тыс. тонн в год в целях обеспечения экологичным моторным топливом автотранспорта Астраханской области, соседних регионов и прикаспийских государств, а также грузовых перевозок Волго-Донского бассейна и акватории Каспийского моря. Стоимость проекта составит более 3 млрд рублей. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - четвертый квартал 2024 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новый резидент будет обеспечен необходимыми инженерными мощностями с учетом уже построенных и запланированных к строительству объектов инфраструктуры ОЭЗ "Лотос", а также предусмотренных мероприятий по программе газификации Астраханской области.

"Строительство комплекса станет первым этапом международного проекта формирования "Каспийского промышленного кластера - Интеграция сжиженного природного газа (СПГ)" в рамках Федеральной программы развития рынка газомоторного топлива. Далее запланировано создание заправочных автостанций и бункеровочных баз СПГ для морского транспорта, а также расширение сектора локальной СПГ-генерации для распределенных энергосистем региона. На первом этапе будет создано пять крио-АЗС с последовательным увеличением до 20 единиц", - цитирует пресс-служба генерального директора НИЦ им. Д. И. Менделеева, кандидата технических наук Андрея Каверина.

По данным пресс-службы, строительство комплекса позволит создать высокооплачиваемые рабочие места и обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет региона. В настоящий момент для компании подобран участок в 50 га с соблюдением необходимых требований по размещению таких производств.

Об ОЭЗ "Лотос"

Единственная на Каспии особая экономическая зона "Лотос" расположена в Наримановском районе Астраханской области на площади около 1 тыс. га. На территории ОЭЗ работают первые предприятия, строятся и проектируются заводы. Сейчас в ОЭЗ - 16 резидентов, в том числе компании из Ирана, Азербайджана, Италии с общим объемом заявленных инвестиций более 30 млрд рублей.