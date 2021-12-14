Sunwoda Electronic вложит $3,1 млрд в производство аккумуляторов для электромобилей в КНР

ШАНХАЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Китайская компания Sunwoda Electronic планирует инвестировать до 20 млрд юаней (порядка $3,1 млрд) в строительство нового завода аккумуляторов для электромобилей, который позволит в четыре раза нарастить имеющиеся производственные мощности. Об этом сообщает во вторник шанхайский информационный ресурс Yicai Global.

Предприятие разместится в городе Цзаочжуан в восточной провинции Шаньдун. Ежегодно оно будет производить аккумуляторы совокупной емкостью 30 ГВт·ч. После запуска завода, сроки строительства которого не называются, он будет ежегодно приносить доход примерно в 20 млрд юаней (около $3,1 млрд).

В настоящее время базирующаяся в городе Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун) компания расширяет мощности по производству аккумуляторов для электромобилей на фоне резкого роста спроса на них. В августе она также объявила о планах строительства подобного предприятия в восточной провинции Цзянси с инвестициями в 20 млрд юаней. Его производственная мощность должна составить 50 ГВт·ч.

Среди клиентов данной китайской компании такие автопроизводители, как альянс Renault-Nissan, Geely Holding Group, GAC Group и Xpeng Motors.