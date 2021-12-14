Мосбиржа прогнозирует 25 млн уникальных счетов на площадке к концу 2022 года

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Количество счетов инвесторов к концу 2022 года может достигнуть 25 млн, заявил журналистам глава торговой площадки Юрий Денисов.

"Учитывая то, что примерно по 600-700 тыс. уникальных счетов открывается ежемесячно, мы можем выйти на цифру 25 млн уникальных счетов в конце следующего года", - рассказал он.

По оценкам площадки, на конец 2021 года количество уникальных клиентов Мосбиржи достигнет 17 млн, общее количество счетов - 27 млн, следует из презентации Денисова.

При этом рост объема торгов на рынке акций за год составил 26%, на срочном рынке - 22%, на денежном рынке - 10%. Рынок драгметаллов вырос в четыре раза, СПФИ - в семь раз.

В ноябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже выросло на 82%, до 26,5 млн, число ИИС - на 84%, до 16,2 млн, число активных инвесторов - физлиц на фондовом рынке увеличилось примерно в два раза - до 2,6 млн.