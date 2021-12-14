Алиханов: уровень безработицы в Калининградской области вернулся к допандемийному

ТАСС, 14 декабря. Число безработных, официально зарегистрированных в Калининградской области, снизилось в пять раз по сравнению с пиком, который отмечался летом 2020 года, - до 6,2 тыс. человек. Регион решил задачу возвращения уровня занятости населения к допандемийному показателю, сообщил ТАСС губернатор области Антон Алиханов.

"Задача возвращения уровня занятости населения к допандемийному уровню в области выполнена. Численность безработных, состоящих на учете в службе занятости населения, сократилась в пять раз - с 30,7 (летом 2020 года) до 6,2 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы снизился с 5,8% до 1,1% от трудоспособного населения в 548,1 тыс. человек", - сказал Алиханов.

В 2020 году Калининградская область оказалась в семерке регионов страны с самыми высокими показателями роста безработицы и напряженности рынка труда. Такого количества безработных в регионе не регистрировалось даже во время мирового финансового кризиса 2008 года, рассказал губернатор. Он уточнил, что ставил перед областным министерством соцполитики задачу регистрировать в службе занятости всех, кто не был трудоустроен официально. "Мы целенаправленно работали на постановку всех этих людей на учет", - сказал он.

Сейчас в экономике региона заняты 522 тыс. человек - 51% от общей численности жителей. Область вошла в число лидеров по этому показателю среди регионов Северо-Западного федерального округа вместе с Санкт-Петербургом, Ленинградской и Мурманской областями. Количество вакансий в области - почти 21 тыс., что более чем в три раза превышает число официально зарегистрированных безработных. При этом 65% новых вакансий предлагают среднюю заработную плату от 30 до 40 тыс. рублей, что выше показателей предыдущих лет, заметил Алиханов. "Вакансии в регионе присутствуют очень разные, в том числе высокооплачиваемые: программист с заработной платой 150 тыс. рублей, инженер-проектировщик с зарплатой 100 тыс. рублей. Наблюдаем за последний год значительный рост заработных плат по вакансиям, например, врачей, строителей", - уточнил он.

Для стабилизации ситуации на рынке труда в регионе потребовались значительные усилия, отметил губернатор. В частности, по его словам, было усилено взаимодействие с работодателями, обновлена база вакансий, проведены 224 онлайн-ярмарки вакансий и открытых отборов под потребности конкретного работодателя и многое другое. "Набранная нами в течение года динамика по улучшению показателей рынка труда позволила даже при наличии негативных факторов осени, таких как рост заболеваемости коронавирусом и сезонными простудами и введение в связи с этим ограничений на деятельность хозяйствующих субъектов, сохранить стабильность на рынке труда региона", сообщил глава Калининградской области.