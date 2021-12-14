Выручка девелоперов Москвы за 11 месяцев выросла на 27,2%

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Выручка московских застройщиков за 11 месяцев 2021 года выросла более чем на четверть, достигнув 1,31 трлн рублей. Об этом на пресс-конференции Urban Awards в ТАСС сообщила главный редактор информационно-аналитического портала Urbanus.ru Анастасия Кременчук.

"Установлен очередной финансовый рекорд - за 11 месяцев 2021 года выручка московских застройщиков составила 1,31 трлн рублей, что на 27,2% больше, чем за весь предыдущий сезон", - сказала Кременчук.

Она добавила, что почти 60% средств, которые были потрачены покупателями на первичном рынке жилья, были выручены десятью строительными компаниями.

"Помимо фигурантов топ-10 отметку в 20 млрд рублей с начала 2021 года преодолели шесть застройщиков. Еще 11 компаний добились результата в 10+ млрд рублей. В сумме застройщики из второго эшелона заработали 313,6 млрд рублей - 24% от общего объема", - сказала Кременчук.

Эксперт уточнила, что 44% выручки на первичном рынке Москвы генерируется десятью наиболее востребованными районами.