В "Роснано" сообщили, что продолжают переговоры с ключевыми кредиторами

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. АО "Роснано" продолжает переговоры с ключевыми кредиторами компании о погашении долговых обязательств, сообщила компания в своем официальном Telegram-канале во вторник.

"В настоящее время компания продолжает процесс переговоров с ключевыми кредиторами с целью урегулирования вопроса с погашением исторически сформированных долговых обязательств", - говорится в сообщении.

Компания также сообщила, что выплатила купонный доход и погасила облигации серии БО-002Р-05, и на 14 декабря общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам составил более 185 млн рублей.

19 ноября 2021 года "Роснано" провело закрытую встречу с кредиторами и крупнейшими держателями облигаций компании. По итогам встречи на официальном сайте компании был размещен пресс-релиз, из которого следовало, что "обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов". Сообщение вызвало негативную реакцию - котировки рублевых облигаций "Роснано" снизились на 10-30% до уровня 70-90% от номинала.

При этом Минфин России также сообщил, что невыполнение долговых обязательств компании, обеспеченных государственными гарантиями, не предусматривается. Банк России в свою очередь заявил об отсутствии системных рисков в ситуации с долгом госкорпорации.