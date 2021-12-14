Текслер: регионам нужен больший объем нецелевых трансфертов для решения местных проблем

ТАСС, 14 декабря. Увеличение объема нецелевых трансфертов из федерального бюджета позволит регионам России направлять средства на решение конкретных проблем с учетом своей специфики. Планируется разработка пилотного проекта для нескольких регионов, который позволит отработать этот механизм, сообщил во вторник журналистам возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Экономика и финансы" губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Мы говорили о необходимости увеличения так называемых нецелевых трансфертов. Это дополнительная амбициозная задача, и мы сегодня много об этом говорили, готовы ли субъекты и муниципалитеты. Даже с Антоном Германовичем (Силуановым, главой Минфина) обсудили [идею] провести эксперимент для некоторых субъектов для того, чтобы отработать в пилотном режиме эти инициативы. На мой взгляд, это интересное предложение", - сказал Текслер по итогам заседания.

В ходе выступления на заседании Текслер также отметил необходимость пересмотра подходов к организации всей системы межбюджетных отношений и продолжения анализа достаточности средств и субвенций из федерального бюджета, выделяемых на обеспечение переданных и совместных полномочий. "Целевая поддержка подразумевает конкретный KPI достижения цели, нецелевая поддержка размывает такого рода результаты, но, тем не менее, при этом у нас, у каждого региона, своя специфика. У каждого региона есть свои нюансы, где, куда, на что потратить средства, поэтому нецелевая поддержка, она дает больше возможностей региону", - добавил Текслер, отметив, что планирует предложить включить в проект Челябинскую область.

Ранее комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству предварительно поддержал закон об организации публичной власти в субъектах РФ. Документ содержит полный перечень полномочий субъектов РФ, изменения которых будут согласовываться с Госсоветом, только после этого в закон можно будет вносить поправки. При этом, согласно документу, не допускается передача полномочий муниципалитетов на уровень региональных органов власти в сфере управления муниципальной собственностью, формирования, утверждения и исполнения местного бюджета. Доходы от использования имущества субъекта РФ, его унитарных предприятий и средства от продажи этого имущества поступают в региональный бюджет. Исключения составят доходы от переданного в аренду имущества бюджетных и автономных учреждений.