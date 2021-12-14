Польша на саммите ЕС намерена предложить реформировать систему торговли квотами на выбросы

ВАРШАВА, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Польши в ходе предстоящего 16 декабря саммита Европейского союза намерены добиваться реформирования европейской системы торговли квотами на углеродные выбросы. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

"Во время ближайшего саммита ЕС я предложу изменение системы функционирования ETS (система торговли квотами на углеродные выбросы ЕС - прим. ТАСС)", - сказал он.

Как пояснил Моравецкий, когда эта система была создана, ею пользовались только те предприятия и фирмы, которые нуждаются в праве на выбросы углекислого газа, а теперь появился определенный рынок этих разрешений. "Сейчас мы имеем дело с нарастающим явлением спекуляций на рынке ETS. Банки, инвестиционные фонды, пенсионные фонды - разные игроки на финансовом рынке могут войти на этот рынок и приобрести право на выбросы", - указал он.

"Когда появляются новые игроки с гигантскими кошельками, а не те, кто нуждается в разрешениях, исходя из своей деятельности, и запускают огромный поток средств в систему, цена начинает расти. Сегодня эта цена превышает €90 [за тонну], близка к €100. Совсем недавно, в начале этого года, цена была около €30", - сказал Моравецкий.

"Я предложу отойти от этого механизма. Пусть торговля выбросами ограничивается только участниками рынка, теми, кто нуждается в этих разрешениях. Простая норма - не пускать на этот рынок банки, богатых игроков, потому что за это платят польские семьи", - отметил глава польского правительства.

"Мы предложим в ЕС новые механизмы. В ЕС, к сожалению, климатическая политика не принимает во внимание многие реалии. Нужно представлять аргументы, спорить, и мы будем это делать", - заключил он.