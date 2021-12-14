ММК оценивает эффект на EBITDA от акциза на сталь и нового НДПИ в $230 млн в 2022 году

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) оценивает эффект на свой показатель EBITDA в 2022 году от введения акциза на сталь и нового расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) примерно в $230 млн. Об этом в ходе вебкаста, организованного "ВТБ Капитал инвестиции", сообщила начальник управления финансовых ресурсов компании Мария Никулина.

"Новый налог в части акциза на сталь и повышение налога на добычу полезных ископаемых - эффект на EBITDA на 2022 год мы оцениваем для ММК в порядка $230 млн, - сказала Никулина. - При этом важно отметить, что эффект сопоставим с тем эффектом, который мы имеем от экспортных пошлин в 2021 году".

С 1 января 2022 года в РФ меняются формулы расчета НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и многокомпонентные комплексные руды с содержанием меди, никеля и металлов платиновой группы, добываемые на территории Красноярского края. Размер налоговых выплат привязывается к мировым котировкам на соответствующие металлы и сырье.

Кроме того, вводится акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за соответствующий календарный месяц экспортной цены на стальные слябы.

С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России действуют пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Пошлина состоит из базовой ставки в 15% и специфического компонента, который рассчитывается в долларах за тонну.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной акционер ММК - председатель совета директоров компании Виктор Рашников с долей 79,76%.