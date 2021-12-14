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Chanel возглавит Лина Наир

Она перейдет в компанию в январе 2022 после ухода с поста директора по управлению персоналом Unilever

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Директор по управлению персоналом концерна по производству пищевых продуктов и бытовой химии Unilever Лина Наир в январе 2022 года возглавит французскую компанию Chanel - производителя одежды, предметов роскоши и парфюмерии. Об этом сообщается в опубликованном во вторник пресс-релизе Unilever.

"Директор по управлению персоналом Лина Наир решила покинуть компанию [Unilever] в январе 2022 года, чтобы продолжить карьеру в качестве генерального директора компании Chanel", - говорится в сообщении.

Наир сменит на этом посту Алена Вертхаймера, который владеет Chanel совместно со своим братом Жераром Вертхаймером.

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