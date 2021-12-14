Chanel возглавит Лина Наир

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Директор по управлению персоналом концерна по производству пищевых продуктов и бытовой химии Unilever Лина Наир в январе 2022 года возглавит французскую компанию Chanel - производителя одежды, предметов роскоши и парфюмерии. Об этом сообщается в опубликованном во вторник пресс-релизе Unilever.

"Директор по управлению персоналом Лина Наир решила покинуть компанию [Unilever] в январе 2022 года, чтобы продолжить карьеру в качестве генерального директора компании Chanel", - говорится в сообщении.

Наир сменит на этом посту Алена Вертхаймера, который владеет Chanel совместно со своим братом Жераром Вертхаймером.