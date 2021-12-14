Apple выпустила обновление iOS с функцией "Цифровое наследство"

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Обновление операционной системы iOS 15.2 стало доступным для пользователей устройств компании Apple. Как сообщает Forbes, оно добавило новых функций, среди которых "Цифровое наследство" и создание отчета о конфиденциальности данных.

"Вкладка "Цифровое наследство" позволяет выбрать определенных людей в качестве контактов, которые в случае вашей смерти смогут получить доступ к вашему аккаунту в iCloud и к личным данным", - говорится в сообщении на официальном сайте для разработчиков компании Apple.

Кроме того, была добавлена возможность просмотра отчета о конфиденциальности, в котором будет указано, какие приложения используют личные данные пользователя, например информацию о местоположении или контакты из телефонной книги, как часто программы получали доступ к камере и микрофону. Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно зайти во вкладку "Настройки" - "Конфиденциальность".

Ранее компания сообщала, что с выходом обновления 15.2 станет доступна информация о ремонте и замене запчастей смартфона. С помощью этого нововведения в зависимости от модели гаджета можно будет узнать, менялись ли на устройстве дисплей, аккумулятор или камера, и если менялись, были ли эти детали от официального изготовителя. Если ремонт не производился, то информация будет отсутствовать. Как пишет портал The Verge, эта функция включена в обновление.