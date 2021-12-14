РЖД перенаправят вагоны с удобрениями в условиях введения экспортных квот

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. РЖД перенаправят вагоны с удобрениями, которые попали под экспортную квоту и не успели пересечь границу до 1 декабря, говорится в официальном Telegram-канале холдинга.

Создана специальная рабочая группа, "развернута работа по перенаправлению вагонов, которые на 1 декабря не успели пересечь границу и попали под ограничение", отмечается в публикации.

В РЖД отметили также, что китайской стороной частично сняты ранее введенные ограничения по погранпереходу Гродеково - Суйфэньхэ. С 13 декабря разрешена погрузка всех грузов, кроме грузов в крытых или рефрижераторных вагонах. Тем не менее, общие затруднения на китайских погранпереходах сохраняются. На сети - более 4,1 тыс. вагонов, попавших под ограничения, в том числе 1,3 тыс. с углем, 1,2 тыс. - с лесными грузами. Так как с 1 января 2022 года меняется порядок вывоза из России необработанной древесины, грузоотправителям важно в самое ближайшее время распорядиться вагонами с таким грузом.

В зимние месяцы ожидается высокий сезон в перевозках нефтепродуктов. РЖД "держит их на особом контроле" и призывает клиентов обратить внимание на возникающие проблемы с выгрузкой.