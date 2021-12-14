Титов предложил скорректировать и продлить главные программы поддержки бизнеса

ТАШКЕНТ, 14 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил скорректировать и продлить главные антикризисные программы поддержки бизнеса - прямые субсидии в размере МРОТ на сотрудника и кредитование под 3% годовых. Об этом он сообщил во вторник ТАСС в кулуарах форума "Укрепление межрегионального сотрудничества и добропорядочности в сфере бизнеса".

"Мы считаем, что введение ограничений в виде QR-кодов сродни тем же локдаунам, потому что бизнес все равно не выходит на нормальный допандемийный оборот. Поэтому мы бы приравняли их статусы и соответствующим образом скорректировали две главные формы поддержки. Во-первых, прямые субсидии, которые должны продолжаться и действовать не только для малого бизнеса, но и для более крупных предприятий. Во-вторых, привести программу ФОТ 3.0 (кредитование пострадавших предприятий под 3% годовых - прим. ТАСС) к технологии ее предыдущей версии 2.0, когда кредит не надо было возвращать при выполнении условия по сохранению занятости", - отметил Титов.

Бизнес-омбудсмен добавил, что соответствующие предложения направлены президенту РФ и на рассмотрение правительства страны.

Первый международный форум "Укрепление межрегионального сотрудничества и добропорядочности в сфере бизнеса" проходит в Ташкенте 14 декабря. Участники обсуждают практику защиты бизнеса, дополнительные механизмы взаимодействия между правозащитными организациями, а также основные механизмы поддержки предпринимательской деятельности в постпандемийный период.