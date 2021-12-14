Эксперт: пандемия существенно не повлияла на изменения в строительной отрасли в РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не оказала существенного влияния на изменения, которые происходили в строительной отрасли России в последние два года, а также на рост цен на жилую недвижимость. При этом большую роль сыграли девальвация рубля, введение эскроу-счетов, снижение депозитных ставок в банках и ипотечные программы, сообщил во вторник на круглом столе в Екатеринбурге вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Андрей Бриль.

"Нам кажется, что все разговоры вокруг пандемии очень сильно преувеличены. По крайней мере относительно нашей отрасли. Последние два года прошли успешно. Потому что процессы, происходящие в нашей отрасли, никак практически не определялись коронавирусом. Совершенно другие параметры влияли на отрасль", - сказал он.

Бриль отметил, что за последние 30 лет данный кризис можно считать пятым или шестым, при этом он не затрагивает основные фундаментальные экономические процессы. По его словам, тенденции, которые фиксируются в строительной отрасли, в последние два года определяют четыре параметра. В первую очередь речь идет о девальвации рубля, которую проводили в конце 2014 года, а затем еще на 30% в 2020 году.

"Второе - введение эскроу-счетов, это фундаментальное изменение технологий и всей экономики наших процессов. Оно привело минимум к 20-процентному росту цен. Третье - снижение депозитных ставок в банках. И четвертое это ипотечные программы, в том числе включая льготные. При этом я не видел ни одного внятного анализа влияния этих параметров на отрасль", - отметил вице-президент гильдии.

Как сообщалось, согласно материалам Росстата, средняя цена квадратного метра в новостройках России в третьем квартале 2021 года увеличились на 5%, до 93,5 тыс. рублей (с 89,0 тыс. рублей во втором квартале 2021 года).