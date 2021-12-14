"Мираторг" может вложить более 10 млрд рублей в расширение оптового центра в Подмосковье

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Агрохолдинг "Мираторг" планирует вложить более 10 млрд рублей в расширение оптово-распределительного центра (ОРЦ) в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении компании.

Агрохолдинг, как отметили в компании, инвестировал уже 10 млрд рублей в строительство инновационного оптово-распределительного центра в городском округе Домодедово, первая очередь которого уже запущена. Направления его деятельности - хранение, доработка, первичная переработка, упаковка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также производство высококачественной и доступной кулинарной продукции на фабрике-кухне. Мощность переработки центра - 30 тыс. тонн в год.

"Последующая фаза, в рамках инвестиционного соглашения, - проект расширения оптово-распределительного центра, который запланирован на 2020-2029 годы. Для реализации этой фазы АПХ "Мираторг" инвестирует еще более 10 млрд рублей в строительство дополнительных площадей", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, новые мощности ОРЦ также позволят осуществить прирост экспорта в регион. В 2021 году компания "Мираторг" уже организовала экспорт товаров на сумму свыше 18 млрд рублей в Московскую область. В настоящее время АПХ "Мираторг" продолжает проектно-изыскательские работы в рамках расширения мощностей оптово-распределительного центра для хранения, первичной переработки, приема, упаковки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городском округе Домодедово, выпуск первичной продукции запланирован на 2026 год.

Холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, является одним из крупнейших производителей свинины и говядины и поставщиком мяса на российском рынке. Компания работает в 19 регионах.