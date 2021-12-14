Татарстан планирует расширить поставки лекарств и продуктов питания в Петербург

ТАСС, 14 декабря. Татарстан видит перспективным в сотрудничестве с Санкт-Петербургом расширение поставок ряда категорий, в том числе медицинских изделий, автомобилей и продуктов питания. Эти вопросы обсуждались в ходе встречи президента республики Рустама Минниханова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сообщает пресс-служба главы республики.

"Показатели товарооборота в последние годы на уровне 31 млрд рублей. Из них более 26 млрд - это вывоз. Республика поставляет в Санкт-Петербург грузовые автомобили и автобусы (в том числе на СПГ), шины, бензин, дизельное топливо, пластики, также продукты питания, холодильники", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что перспективными видятся расширение поставок продукции грузовых автомобилей "Камаз", в том числе по лизинговой схеме, сотрудничество с АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс", расширение поставок костюмов химзащиты, лекарств и медицинских изделий предприятиям Санкт-Петербурга, а также продуктов питания и другой продукции, производимой перерабатывающими предприятиями Татарстана.

"Также [планируется развивать] сотрудничество в организации туристических обменов и в области культуры - продолжение обменов гастролями, выставками", - сообщает пресс-служба.