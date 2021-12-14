РЖД предлагают ввести единую маркировку узлов и деталей грузовых вагонов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. РЖД предлагают ввести единые правила маркировки узлов и деталей грузовых вагонов. Соответствующее письмо (копия документа имеется в распоряжении ТАСС) направил замгендиректора РЖД Евгений Шевцов заместителю министра промышленности и торговли Александру Морозову.

"Прошу Вас <...> рассмотреть возможность установления единых требований по маркировке узлов и деталей грузовых вагонов при их изготовлении и ремонте, а также утверждения соответствующей нормативной правовой базы", - пишет топ-менеджер холдинга.

Шевцов отмечает, что оснащение подвижного состава, его узлов и деталей уникальными идентификаторами способствует автоматизации одного из главных процессов перевозки - эксплуатации грузовых вагонов, включая допуск подвижного состава на инфраструктуру и его сохранность на путях необщего пользования.

РЖД уже проводят работу по электронной маркировке узлов и деталей грузовых вагонов собственного парка, а также по оснащению средств диагностики технического состояния грузовых вагонов в пути следования устройствами дистанционного считывания, говорится в письме.

Заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский направил документ в Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, является оператором государственной системы мониторинга за товарами, подлежащими обязательной маркировке) с просьбой оперативно предоставить в ведомство свою позицию по этому вопросу (копия письма имеется в распоряжении ТАСС).

"Центр развития перспективных технологий поддерживает любые инициативы, направленные на снижение уровня нелегального оборота, и готов принять участие в проекте по маркировке, если такое решение будет принято правительством РФ", - сообщили ТАСС в ЦРПТ.