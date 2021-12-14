Продажи шампанского в России в январе - ноябре выросли на 8,5%

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Объем розничных продаж шампанского и игристых вин в России в январе - ноябре 2021 года вырос на 8,5%. Об этом говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.

"Объем розничной продажи вин шампанских и игристых в январе - ноябре 2021 года составил 13,8 млн дал (108,5% от уровня января - ноября прошлого года). В ноябре продано 1,4 млн дал (110,2% от уровня ноября прошлого года)", - отмечается в сообщении.

По данным союза, объем розничной продажи вин в январе - ноябре 2021 года снизился на 0,9% и составил 47,9 млн дал, в ноябре этот показатель вырос на 6,2%, до 4,2 млн дал. Объем розничной продажи водки в январе - ноябре 2021 года снизился на 1% и составил 65 млн дал, в ноябре - вырос на 3,6%, до 6,1 млн дал. Продажи коньяка в январе - ноябре 2021 года выросли на 3,6%, до 10,6 млн дал, в ноябре также рост составил 3,6%, до 1,01 млн дал.

Объем розничной продажи слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%) в январе - ноябре 2021 года вырос на 41,8% и составил 8,9 млн дал, в ноябре - на 70,9%, до 1,08 млн дал. В целом, по данным экспертов, объем розничной продажи алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе - ноябре 2021 года снизился на 0,8% и составил 187 млн дал, в ноябре он вырос на 4,5%, до 17,4 млн дал.