Премьер Молдавии: правительство не должно помогать "Молдовагазу" в расчетах с "Газпромом"

КИШИНЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство Молдавии не должно помогать газораспределительной компании "Молдовагаз" в расчетах с "Газпромом". Об этом сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица, отвечая во вторник на вопросы журналистов о новой финансовой поддержке компании в случае повторения проблемы с погашением текущей задолженности.

"В подписанном протоколе были договоренности о выплатах за октябрь, дальше за обеспечение выплат отвечает компания "Молдовагаз", - сказала Гаврилица.

В ноябре Молдавия оказалась в кризисной ситуации, когда "Газпром" едва не прекратил подачу газа в республику из-за задолженности перед ним по текущим платежам. Тогда правительство Молдавии выделило на эти цели $74 млн.

По мнению наблюдателей, в декабре проблема может спровоцировать так называемый кассовый разрыв из-за разницы в потреблении между осенними и зимними месяцами. В этот период потребление резко возрастает. При этом молдавские потребители оплачивают счета по факту, а "Молдовагаз" должна перевести аванс российскому холдингу. Во вторник компания "Молдовагаз" сообщила о переводе "Газпрому" платежа за газ, потребленный в ноябре, и сфокусировалась на сборе средств для выплаты аванса за декабрь, который должна перечислить до 20 декабря.

О финансовых трудностях "Молдовагаза" сообщил на прошлой неделе вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет. Важным пунктом договоренностей было направление Молдавией в срок текущих платежей за газ. В ноябре Молдавия просрочила платеж. Тогда российский холдинг уведомил ее о возможном прекращении поставок газа через 48 часов из-за отсутствия оплаты по контракту.