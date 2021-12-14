Шульгинов: другие компании кроме "Роснефти" попросили о либерализации экспорта газа

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Независимые производители газа в России, не только "Роснефть", обращались в Минэнерго по вопросу либерализации доступа к экспорту трубопроводного газа, сказал журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

"Обращения [другие] были, не буду их называть, ["Роснефть"] это одно из них", - сказал он, отметив, что по предложению "Роснефти" решение еще не принято. "Надо на эксперименте сначала научиться, всю нормативку подготовить", - добавил министр.

Ранее Минэнерго поддержало идею о предоставлении "Роснефти" права на экспорт 10 млрд куб. м. газа через заключение агентского соглашения с "Газпромом", но решение на высшем уровне пока не принято.

Согласно российскому законодательству, право экспорта трубопроводного газа закреплено только за "Газпромом". Ранее "Роснефти" совместно с "Новатэком" удалось добиться отмены монополии по экспорту сжиженного природного газа, однако на экспорт трубопроводного газа она до сих пор существует.

В июне 2017 года "Роснефть" и ВР подписали соглашение о сотрудничестве в газовой сфере, в рамках которого "Роснефть" и BP Gas Marketing Limited (дочернее предприятие ВР) планируют заключить договор купли-продажи добываемого "Роснефтью" газа для обеспечения дополнительных поставок российского сырья на рынки Европы.