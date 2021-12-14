Российский рынок акций закрылся слабым ростом биржевых индексов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российский рынок во вторник закрылся с положительной динамикой. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи подрос на 0,03% - до 3 619,39 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,05%, до 1 548,81 пункта.

Доллар на 18:55 мск растет на 0,26% - до 73,69 рубля, евро - на 0,12%, до 83,03 рубля.

"Во вторник российский рынок акций после резкого утреннего падения днем стабилизировался выше 3 600 пунктов по индексу Мосбиржи и вышел в плюс. При этом внешний фон в течение дня, напротив, ухудшался. Часть инвесторов восприняла резкий спад как повод для покупки подешевевших активов. Основной спрос пришелся на нефтегазовый сектор - дорожали акции "Газпрома", "Роснефти", "Лукойла" и других", - отметил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

По словам эксперта, международное энергетическое агентство (МЭА) вслед за ОПЕК в своем ежемесячном отчете о развитии мирового рынка нефти указало на перспективу стабильного роста спроса на энергоноситель, однако нефть продолжила демонстрировать ценовую слабость.

Корпоративный сектор

Лидером снижения на Мосбирже стал сектор металлов и горной добычи. Наибольшее снижение показали бумаги "Полюса" (-1,8%) и "Полиметалла" (-1,9%). Также снизились акции сталелитейных компаний - ММК (-1,3%) и "Северстали" (-1,5%).

"Такая динамика была обусловлена сохраняющимся давлением на рынке золота, которое сегодня еще усилилось после выхода данных по промышленной инфляции в США. Промышленная инфляция продолжает оставаться на максимальных значениях из-за чего ФРС может ускорить сворачивание программ выкупа и быстрее перейти к фазе повышения ключевой ставки, что негативно скажется на стоимости золота", - полагает ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов.

Прогнозы экспертов

Ключевым событием завтрашнего дня станет заседание ФРС, сказал Алексей Бахтин. "Российский рынок продолжит следить за геополитическим фоном и сырьевыми ценами. Из важной статистики среды отметим ноябрьские данные из Китая - объем промышленного производства, инвестиции в основной капитал, а также блок американских статданных - сведения по розничным продажам в ноябре, а также по запасам нефти по версиям API и EIA", - отметил он. В этой связи в начале будущей недели многие участники торгов предпочтут занять выжидательную позицию, считает эксперт.

По ожиданиям "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи 15 декабря может формироваться в пределах 3 585 - 3 700 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 73-74,2 рубля.