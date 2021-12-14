"Иннопрактика": развитие аграрного образования требует взаимодействия науки и бизнеса

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Развитие аграрного образования требует живого взаимодействия между наукой и бизнесом. Такую точку зрения на экспертной сессии "Аграрное образование как движущая сила для развития человеческого капитала" конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес" высказал директор дирекции развития агро- и биотехнологий компании "Иннопрактика" Владимир Авдеенко.

"Для развития аграрного образования и реализации научных проектов в этой сфере необходима глубокая горизонтальная интеграция, или конвергентность, всех отраслей знания, а также живое взаимодействие между наукой и бизнесом", - сказал он.

Он пояснил, что когда научные организации предлагают прикладные решения для сельского хозяйства, у них нет возможности проводить долгие разработки и тестирования. "Она должна работать на уровне живого взаимодействия с бизнесом, глубокого понимания его запросов и их быстро реагировать на них", - уверен Авдеенко.

Реализация программы "Приоритет 2030"

В ходе сессии также обсуждались вопросы реализации программы образовательной программы "Приоритет 2030". В числе университетов, защитивших свои проекты для программы "Приоритет 2030" - ведущий аграрный вуз страны Тимирязевская академия. Также в "Приоритет" вошли Кубанский, Ставропольский и Саратовский ГАУ, которые возглавляют три консорциума в общей сложности из 12 аграрных вузов.

Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов, уже ведется активная работа по исполнению задуманного. Кроме того, аграрные вузы реализуют другие инициативы и проекты, добавил он.

"Участие аграрных вузов в программе "Приоритет 2030" - это победа. Но для того, чтобы в аграрную отрасль внедрялись новые разработки, мы реализуем и другие проекты. Один из них - это Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства, которая призвана укреплять связь между наукой и бизнесом. Другая важная инициатива - "Аграрная наука - шаг в будущее развитие АПК", в рамках которой будет активизировано развитие школ российской селекции и генетики", - рассказал Увайдов.

Как отметили в "Иннопрактике", проекты аграрных вузов, представленные в программе "Приоритет 2030", отличает ориентация на внедрение передовых технологий для развития высокотехнологичного сельского хозяйства. Стратегические проекты вузов-победителей сфокусированы на разработке и внедрении агробиотехнологий, цифровых решений и других ключевых для нашей экономики направлениях.

"Победа аграрных вузов в программе "Приоритет 2020" - это главное событие для аграрного образования. Девиз программы "Лидерами становятся", и за 10 лет аграрные вузы станут действительно лидерами. Для того, чтобы добиться этого, можно использовать накопленный мировой опыт", - считает Владимир Авдеенко. Он добавил, что еще 2-3 года назад невозможно было представить, что на одной площадке могут собраться представители аграрных университетов, Минообразования и Минсельхоза.

Таким образом, по мнению всех участников дискуссии, для обеспечения устойчивого и системного развития аграрных вузов очень важна межвузовская и межведомственная коллаборация, и сейчас этот процесс запустился.

О программе

Цель программы "Приоритет 2030" - сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Университеты, ставшие участниками программы, будут вырабатывать и распространять по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, повысят привлекательность жизни и работы в регионах России, в том числе для иностранных студентов и зарубежных ученых. Они позволят сформировать у выпускников российских университетов навыки и умения, необходимые для их успеха на современном рынке труда и в будущем в условиях стремительного научно-технологического прогресса.

VIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит с 14 по 16 декабря. Его организаторами выступают Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году: "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике".