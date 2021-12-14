Дрозденко: проблемы строительства комплекса в Усть-Луге решат в начале 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Проблемные вопросы, которые касаются организации стройки комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге Ленинградской области, будут полностью решены до конца первого квартала 2022 года, пообещал губернатор региона Александр Дрозденко во вторник по итогам посещения строительной площадки.

"Стройка в Кингисеппском районе ведется по графику. Сегодня мы совместно - органы власти, местного самоуправления и подрядчики - существенно продвинулись в решении вопросов, связанных с организацией стройки именно по тем проблемным вопросам, которые мы обозначали. Появились в твердом покрытии съезды со строительных площадок, есть установки для мойки колес, ведется строительство городков для работников, где предусмотрены медпункты, столовые. Еще не все работы выполнены, но мы подготовили дорожную карту, по которой должны завершить все проблемные вопросы до конца первого квартала следующего года", - сказал Дрозденко журналистам.

Комплекс по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в Усть-Луге создается совместно "Русгаздобычей" и "Газпромом" при поддержке госкорпорации "ВЭБ.РФ". По завершении строительных работ в 2024 году этот промышленный объект, в составе которого будет газоперерабатывающий комплекс и газохимический комплекс, станет первой в стране площадкой с полным циклом переработки углеводородных запасов. Газоперерабатывающий завод в Усть-Луге будет ежегодно перерабатывать 45 млрд куб. м газа, производить 13 млн тонн СПГ, а также этан и сжиженные углеводородные газы. Этан будет поставляться на технологически связанный газохимический комплекс, который будет выпускать более 3 млн тонн полимеров в год.

По данным пресс-службы КПЭГ, сейчас на площадке активно ведется строительство - погружаются сваи, формируются фундаменты под оборудование. Работы ведутся в том числе местными специалистами. Всего задействовано более 150 организаций из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, включая производителей и поставщиков товарного бетона, свай, металлоконструкций и других материалов.

Инвесторы комплекса пообещали открыть горячую линию для местных жителей, поскольку ранее от них поступали замечания по организации стройки.

"Мы открываем горячую линию и предлагаем жителям района сообщать обо всех нарушениях. В основном это касается водителей грузовиков на дорогах общего пользования. Мы оперативно определим, имеют ли нарушители отношение к строительству комплекса. Каждое обращение будет отработано - это поможет нам оперативно реагировать и поддерживать порядок на дорогах и обочинах", - сообщил журналистам генеральный директор компании "Русгаздобыча" Константин Махов.