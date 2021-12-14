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Энергопотребление в России выросло на 2,2% в первой половине декабря

С начала года в целом потребление электроэнергии выросло на 5,4%

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в России с 1 по 13 декабря 2021 года выросло на 2,17% к тому же периоду декабря 2020 года. Об этом журналистам сообщил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"Потребление выросло на 2,17%, это месяц декабрь к месяцу декабря прошлого года", - сказал он.

Также он добавил, что с начала года в целом потребление электроэнергии выросло на 5,4%.

По данным "Системного оператора" ЕЭС, в предыдущем месяце потребление электроэнергии в России выросло на 5% и составило 98,5 млрд кВт⋅ч.

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