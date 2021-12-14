РЖД создадут СП для оказания логистических услуг с Венгрией и Австрией

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Холдинг РЖД создаст совместное предприятие с компаниями из Венгрии и Австрии для оказания логистических услуг. Об этом говорится в сообщении РЖД.

"Холдинг РЖД создает с венгерскими и австрийскими партнерами совместное предприятие в области железнодорожных перевозок, - отмечается в сообщении холдинга. - СП создается на базе АО "РЖД Логистика", венгерской компании CER Cargo Holding и австрийской Rail Cargo Group".

СП будет оказывать услуги экспедитора-координатора по логистике при организации грузоперевозок из Китая через Россию и Венгрию до стран Южной Европы и Балкан, уточнили в компании.