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РЖД создадут СП для оказания логистических услуг с Венгрией и Австрией

Совместное предприятие будет оказывать услуги экспедитора-координатора по логистике при организации грузоперевозок из Китая через Россию и Венгрию до стран Южной Европы и Балкан

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Холдинг РЖД создаст совместное предприятие с компаниями из Венгрии и Австрии для оказания логистических услуг. Об этом говорится в сообщении РЖД.

"Холдинг РЖД создает с венгерскими и австрийскими партнерами совместное предприятие в области железнодорожных перевозок, - отмечается в сообщении холдинга. - СП создается на базе АО "РЖД Логистика", венгерской компании CER Cargo Holding и австрийской Rail Cargo Group".

СП будет оказывать услуги экспедитора-координатора по логистике при организации грузоперевозок из Китая через Россию и Венгрию до стран Южной Европы и Балкан, уточнили в компании.

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АвстрияРоссияВенгрия
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