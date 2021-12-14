Алжирская компания Sonatrach и итальянский концерн Eni подписали контракт на $1,4 млрд

РАБАТ, 14 декабря. /ТАСС/. Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach и итальянский нефтегазовый концерн Eni подписали во вторник контракт по добыче нефти на сумму $1,4 млрд.

Подпись под документом в ходе церемонии, состоявшейся в столице Алжира, поставили генеральный директор Sonatrach Тауфик Хаккар и главный управляющий Eni Клаудио Дескальци, сообщает информационное агентство Algeria Press Service.

Соглашение касается проведения работ по разведке и добыче нефти на крупном месторождении в районе бассейна Беркин (на юге Алжира). Контракт охватывает общую площадь около 7880 кв. км в южной части бассейна и предусматривает производство 45 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день, указали в руководстве Sonatrach.

Как отметили представители сторон, соглашение "станет новой вехой, которая укрепит традиционные отношения между двумя партнерами". Концерн Eni ведет деятельность в Алжире с начала 1980-х годов.

Основанная в 1963 году Sonatrach - крупнейшая алжирская компания и один из главных игроков на рынке углеводородов на африканском континенте и в средиземноморском регионе. Корпорация занимается разведкой и транспортировкой нефти и природного газа, а также имеет огромное значение для экономики Алжира. Выручка от продажи энергоносителей составляет более 90% поступлений в бюджет этого североафриканского государства.