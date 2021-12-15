Делегации Белоруссии и Казахстана примут участие в Международной неделе бизнеса в Уфе

УФА, 15 декабря. /ТАСС/. Делегации Белоруссии и Казахстана примут участие в Международной неделе бизнеса, которая пройдет в Уфе с 15 до 18 декабря. Свое участие также подтвердили представители Турции, Узбекистана, Таджикистана, сообщили организаторы мероприятия.

"Страной-партнером Международной недели бизнеса станет Республика Казахстан, ожидается визит обширной делегации под руководством премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина. Также ожидается визит белорусской делегации под руководством заместителя премьер-министра Республики Беларусь Александра Субботина, высокий уровень участия из Таджикистана, Узбекистана и Турции. Также среди подтвердивших участие иностранцев - чрезвычайный и полномочный посол Королевства Тунис в Российской Федерации Тарак Бен Салем, президент Международного форума BRICS Пурнима Ананд и многие другие", - сказано в сообщении.

Деловая программа форума делится на четыре тематических дня, она посвящена экономике, экспорту, инвестициям, медиа, а также малому и среднему предпринимательству стран-участниц ШОС и БРИКС. Также запланировано пленарное заседание, посвященное сотрудничеству Башкирии и Казахстана.

"Уверен, что те мероприятия, которые запланированы в рамках Международной недели бизнеса-2021, дадут дополнительный импульс для развития экономики не только Башкортостана, но и всей страны, а также позволят предпринимателям и всему бизнес-сообществу найти ответы на многие вопросы, связанные с цифровой трансформацией, технологической эволюцией и международной кооперацией", - приводятся в сообщении слова премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрея Назарова.

В дни форума будет вручена премия "ТЭФИ-Капитал" и презентован международный музыкальный конкурс Soul of Eurasia. Также планируется определить обладателя региональной бизнес-премии Республики Башкортостан "Время первых", наградить победителей конкурсов "Экспортер года" и "100 лучших товаров России-2021". Кроме этого, в рамках форума состоится торжественное открытие индустриального парка "Уфимский", добавили организаторы.

Форум будет проходить в онлайн и офлайн-форматах, пленарные заседания и другие деловые мероприятия будут транслироваться на сайте: https://ibw-bashkortostan.com/.