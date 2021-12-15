В ХДС заявили, что санкции против "Северного потока - 2" не имели бы смысла

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. "Северный поток - 2" не является исключительно экономическим проектом, как и любая инициатива в сфере энергетики, но вводить санкции против него нет смысла. Об этом заявил кандидат на пост главы германского Христианско-демократического союза Фридрих Мерц в интервью, которое было опубликовано в среду в газетах редакционной группы FUNKE .

"Российская военная активность на границе с Украиной требует дальнейших санкций со стороны Евросоюза. "Северный поток - 2" для этого вряд ли подойдет", - сказал он. По его мнению, "ошибка была допущена" в тот момент, когда проект признали экономическим и когда он был достроен. "Исправить эту ошибку будет крайне сложно, потому что этот трубопровод разделяет Европу", - считает Мерц.

Одновременно с этим он выразил точку зрения, что на данный момент "Северный поток - 2" "не может быть сертифицирован".

Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС. Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация продолжена не будет.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.